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Эрдоган на встрече с путиным снова предложит быть посредником в переговорах рф и Украины - СМИ

Эрдоган на встрече с путиным снова предложит быть посредником в переговорах рф и Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 910686 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина в российском городе Сочи 4 сентября будет четыре главных темы, в частности, Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины, сообщило в понедельник турецкое издание Milliyet, пишет УНН.

Детали

Издание перечисляет следующие темы переговоров:

  • возобновление "зернового коридора";
  • начало "справедливых и прочных" мирных переговоров по российско-украинской войне;
  • энергетика;
  • борьба с терроризмом.

Как сообщается, первым и самым важным из вопросов будет возобновление действия соглашения о зерновом коридоре - Черноморская зерновая инициатива. Пакет предложений включает формулы преодоления платёжных и страховых барьеров, "возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введённых санкций". "Если путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова начнет работать", - пишет издание.

Как отмечается, "в закулисье перед встречей говорится, что надежда на возвращение к соглашению приобрела вес".

Второй важной темой, как указано, станет "начало справедливых и прочных мирных переговоров по российско-украинской войне".

"Во время встречи президент Эрдоган заявит, что последствия войны, которая длится уже полтора года, выросли в геометрической прогрессии, и что в войне нет победителя, а в справедливом мире нет проигравшего. Подчеркнув важность установления прочного мира и стабильности в регионе, Эрдоган передаст, что он готов взять на себя роль посредника и оказать все виды поддержки, включая проведение прямых переговоров, для обеспечения прочного мира между враждующими сторонами", - пишет издание.

Третья важная вещь в портфеле Эрдогана – энергетика. В частности, на саммите, как сообщается, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию.

Четвертой важной темой, как отмечается, станет сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. Выражая важность совместной работы двух стран в борьбе с терроризмом, Эрдоган, как ожидается, обратит внимание на необходимость действовать солидарно и скоординировано в борьбе со всеми террористическими организациями, особенно в Сирии.

Напомним

путин с Эрдоганом встретятся в сочи 4 сентября.

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