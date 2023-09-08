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Україна не полишає спроб відновити зернову угоду, цим займається ООН та Туреччина - МЗС

Київ • УНН

 • 709937 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Україна наразі не полишає спроб відновити Чорноморську зернову ініціативу. Цим зараз займається ООН та Туреччина. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.

Цитата

«Дійсно, Хорватія заявила, що вони будуть допомагати нам з транспортуванням українських зернових, і цей маршрут зараз активно пропрацьовується. Взагалі-то ми наразі не полишаємо спроб відновити Чорноморську зернову ініціативу. Цим зараз займається ООН та Туреччина. Але ми розуміємо, що все ж таки метою росії є знищення цієї ініціативи, про це свідчить її вихід в липні, тому ми дійсно працюємо над альтернативою», - розповів Ніколенко.

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Він зазначив, що робота над альтернативними коридорами стосується як Чорного моря, так й наземних коридорів.

«Якщо говорити про Чорне море, то це сусідні країни з Україною та країни, які мають доступ до водних маршрутів, саме з ними ми й працюємо», - сказав речник МЗС.

На запитання, який саме набір ініціатив для відновлення Чорноморської зернової ініціативи підготувала Туреччина, Ніколенко відповів: «Є такий вислів в міжнародних відносинах: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тому я б не хотів зараз говорити про якусь конкретику, тому що певні розмови ведуться, зокрема зі сторони Туреччини, але поки що говорити про якусь конкретику зарано».

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Доповнення

Сполучені Штати посилюють тиск на росію, щоб вона повернулася у Чорноморську зернову ініціативу. А також співпрацюють з Україною щодо створення та використання альтернативних маршрутів для поставок зерна в інші країни.

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