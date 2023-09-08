Україна не полишає спроб відновити зернову угоду, цим займається ООН та Туреччина - МЗС

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«Дійсно, Хорватія заявила, що вони будуть допомагати нам з транспортуванням українських зернових, і цей маршрут зараз активно пропрацьовується. Взагалі-то ми наразі не полишаємо спроб відновити Чорноморську зернову ініціативу. Цим зараз займається ООН та Туреччина. Але ми розуміємо, що все ж таки метою росії є знищення цієї ініціативи, про це свідчить її вихід в липні, тому ми дійсно працюємо над альтернативою», - розповів Ніколенко.

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Він зазначив, що робота над альтернативними коридорами стосується як Чорного моря, так й наземних коридорів.

«Якщо говорити про Чорне море, то це сусідні країни з Україною та країни, які мають доступ до водних маршрутів, саме з ними ми й працюємо», - сказав речник МЗС.

На запитання, який саме набір ініціатив для відновлення Чорноморської зернової ініціативи підготувала Туреччина, Ніколенко відповів: «Є такий вислів в міжнародних відносинах: нічого не погоджено, поки все не погоджено. Тому я б не хотів зараз говорити про якусь конкретику, тому що певні розмови ведуться, зокрема зі сторони Туреччини, але поки що говорити про якусь конкретику зарано».

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Доповнення

Сполучені Штати посилюють тиск на росію, щоб вона повернулася у Чорноморську зернову ініціативу. А також співпрацюють з Україною щодо створення та використання альтернативних маршрутів для поставок зерна в інші країни.