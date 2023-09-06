Блінкен: США співпрацює з Україною щодо створення альтернативних маршрутів "зернового коридору"

Цитата

"Поки ми посилюємо міжнародний тиск на росію, щоб повернути Чорноморську зернову ініціативу, ми працюємо з Україною, щоб знайти та використовувати альтернативні маршрути для її поставок зерна в інші країни", - заявив Блінкен.

Деталі

Він заявив, що оскільки росія "продовжує використовувати їжу як зброю", Вашингтон допомагає Києву та іншим країнам світу, які страждають від "надзвичайного голоду" та "недоїдання": "Не задовільнившись виходом із Чорноморської зернової ініціативи,... зараз путін бомбить зерносховища та склади, заміновує входи в порти, підіймає ціни на продукти харчування по всьому світу, нищить українських фермерів".

За його словами, завдяки "зерновій угоді" з України до країн світу - більшість з них країни, що розвиваються - було відправлено 32 мільйони метричних тонн українського зерна, що еквівалентно понад 18 мільярдам буханок хліба.

"Тепер росія стверджує, що готова повернутися до чорноморської зернової ініціативи, якщо її умови будуть виконані. ООН висунула пропозицію, яка відповідає цим умовам, але путін продовжує утримуватися. Тим часом росія використовує голод і викривлення ринку, створивши прибуток від рекордного експорту власного зерна", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.