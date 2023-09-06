Блинкен: США сотрудничает с Украиной по созданию альтернативных маршрутов "зернового коридора"

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"Пока мы усиливаем международное давление на россию, чтобы вернуть Черноморскую зерновую инициативу, мы работаем с Украиной, чтобы найти и использовать альтернативные маршруты для ее поставок зерна в другие страны", - заявил Блинкен.

Детали

Он заявил, что поскольку россия "продолжает использовать пищу как оружие", Вашингтон помогает Киеву и другим странам мира, которые страдают от "чрезвычайного голода" и "недоедания": "Не удовлетворившись выходом из Черноморской зерновой инициативы,... сейчас путин бомбит зернохранилища и склады, заминирует входы в порты, поднимает цены на продукты питания по всему миру, уничтожает украинских фермеров".

По его словам, благодаря "зерновой сделке" из Украины в страны мира - большинство из них развивающиеся страны - было отправлено 32 миллиона метрических тонн украинского зерна, что эквивалентно более 18 миллиардам буханок хлеба.

"Теперь россия утверждает, что готова вернуться к черноморской зерновой инициативе, если ее условия будут выполнены. ООН выдвинула предложение, соответствующее этим условиям, но Путин продолжает воздерживаться. Между тем россия использует голод и искривление рынка, создав прибыль от рекордного экспорта собственного зерна", - отметил Блинкен.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.