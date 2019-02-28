Украина не будет голосовать на Евровидении-2019

"Поскольку Украина не будет представлять своего участника, не будет активного участия, соответственно, голосовать не будет. Это будет так, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала Скибинская.

Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Во время переговоров между певицей и НСТУ стороны к согласию не пришли, соглашение не подписали.

Впоследствии от участия в "Евровидении" отказались группы Freedom-jazz, Kazka, а также Brunettes Shoot Blondes.

В связи с ситуацией, которая сложилась, Украина отказалась от участия в песенном конкурсе в этом году.

Кроме того, Украина заявила, что не будет участвовать в "Евровидении" в следующем году в случае победы России на песенном конкурсе в этом году.