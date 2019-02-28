Украина не будет голосовать на Евровидении-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году украинцы не смогут голосовать за конкурсантов, потому что Украина не будет в нем участия. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская, передает УНН.
"Поскольку Украина не будет представлять своего участника, не будет активного участия, соответственно, голосовать не будет. Это будет так, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим", - сказала Скибинская.
Напомним, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV.
Во время переговоров между певицей и НСТУ стороны к согласию не пришли, соглашение не подписали.
Впоследствии от участия в "Евровидении" отказались группы Freedom-jazz, Kazka, а также Brunettes Shoot Blondes.
В связи с ситуацией, которая сложилась, Украина отказалась от участия в песенном конкурсе в этом году.
Кроме того, Украина заявила, что не будет участвовать в "Евровидении" в следующем году в случае победы России на песенном конкурсе в этом году.