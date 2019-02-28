Україна не голосуватиме на Євробаченні-2019

"Оскільки Україна не буде представляти свого учасника, не братиме активної участі, відповідно, голосувати не буде. Це буде так, як у 2015 році, коли ми просто транслюємо, але голосування не проводимо", - сказала Скибінська.

Нагадаємо, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 перемогла співачка MARUV.

Під час перемовин між співачкою та НСТУ сторони згоди не дійшли, угоду не підписали.

Згодом від участі у "Євробаченні" відмовилися гурти Freedom-jazz, Kazka, а також Brunettes Shoot Blondes.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася, Україна відмовилася від участі у пісенному конкурсі цього року.

Крім того, Україна заявила, що не братиме участі у "Євробаченні" у наступному році в разі перемоги Росії на пісенному конкурсі цього року.