Україна не братиме участі в Євробаченні-2019

"Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переможцем Національного відбору на цьогорічне "Євробачення" стала співачка MARUV, якій Суспільний мовник запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі.

"Однак після проведених перемовин MARUV відмовилася підписувати договір", - зазначив суспільний мовник.

Додається, що альтернативним способом визначення представника від України на "Євробачення-2019" правила визнають його безпосереднє призначення мовником. Тобто Суспільний мовник міг би обрати будь-якого виконавця не з числа учасників Національного відбору.

"Проте від такої альтернативи Суспільний мовник відмовляється, адже з повагою ставиться до вибору глядачів у Національному відборі. Тому в ситуації непідписання договору про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами Національного відбору", - повідомив мовник.

Гурти Freedom Jazz та Kazka відмовилися від участі у конкурсі.

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У Суспільному вважають, що Національний відбір-2019 виявив та привернув увагу суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, "які й на 5-му році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними".

"У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - додали у Суспільному.

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Нагадаємо, переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Kazka і Freedom-jazz відмовилися від участі в "Євробаченні".