Україна втратила позицію у прогнозах букмекерів на Євробачення-2019

Наразі Україна перебуває на 5-ій сходинці серед потенційних переможців конкурсу. Шанси на перемогу оцінюються у 4%.

Ще два дні тому Україна обіймала 4-у позицію. За цей час у Києві почали визначатися з тим, хто поїде на "Євробачення-2019" після того, як від цього відмовилися переможниця - MARUV - та уже троє інших фіналістів нацвідбору - Freedom jazz, KAZKA та Brunettes Shoot Blondes.

Перша позиція у рейтингу - досі за росіянином Сергієм Лазарєвим - 15% на перемогу. Швеція - друга з 9%, третя - Італія з 7%.

Україна ж поступилася місцем Нідерландам, які утримують четверту сходинку з 4% на успіх.

П'ята - Норвегія з 3% на перемогу.

Додамо, у фіналі українського нацвідбору, окрім чотирьох виконавців, які відмовилися представляти Україну на "Євробаченні-2019", змагалися ще YUKO та дует ANNA MARIA. Навколо останнього за кілька днів до фіналу розгорівся сканадал стосовно позиції щодо Криму. Міністр культури Євген Нищук тоді заявив, що Україну не можуть представляти артисти, які не усвідомлюють анексію Криму.