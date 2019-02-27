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Украина потеряла позицию в прогнозах букмекеров на Евровидение-2019

Украина потеряла позицию в прогнозах букмекеров на Евровидение-2019

Киев  •  УНН

 • 11212 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина упала на одну позицию в прогнозах букмекеров на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" на фоне ситуации с избранием представителя для представления страны в Тель-Авиве после отказа от этого победительницы национального отбора певицы MARUV. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приведенные букмекерские данные на сайте Еurovisionworld.

Сейчас Украина находится на 5-й строчке среди потенциальных победителей конкурса. Шансы на победу оцениваются в 4%.

Еще два дня назад Украина занимала 4-ю позицию. За это время в Киеве начали определяться с тем, кто поедет на "Евровидение-2019" после того, как от этого отказались победительница - MARUV - и уже трое других финалистов нацотбора - Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

Первая позиция в рейтинге - до сих пор за россиянином Сергеем Лазаревым - 15% на победу. Швеция - вторая с 9%, третья - Италия с 7%.

Украина же уступила место Нидерландам, удерживающим четвертое место с 4% на успех.

Пятая - Норвегия с 3% на победу.

Добавим, в финале украинского национального отбора, кроме четырех исполнителей, которые отказались представлять Украину на "Евровидении-2019", соревновались еще YUKO и дуэт ANNA MARIA. Вокруг последнего за несколько дней до финала разгорелся сканадал относительно позиции по Крыму. Министр культуры Евгений Нищук тогда заявил, что Украину не могут представлять артисты, не осознающие аннексию Крыма.

Украинские Национальные Новости

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