Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Гурт Freedom-jazz girls band, який посів друге місце на Нацвідборі, відмовився від участі в Євробаченні-2019. Про це йдеться у повідомленні гурту на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
“... ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019.
Наразі, наш „Cupidon“ летить далі”, — йдеться у повідомленні.
На сторінці зазначено, що гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером і веде перемовини про концертні тури на найближчий час.
Учасниці подякували фанам за підтримку, любов і хвилювання.
“Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога — це ви! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі...”, — зазначили учасниці Freedom-jazz girls band.
Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.