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Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019

Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019

Київ • УНН

 • 17854 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Гурт Freedom-jazz girls band, який посів друге місце на Нацвідборі, відмовився від участі в Євробаченні-2019. Про це йдеться у повідомленні гурту на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

“... ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019.
Наразі, наш „Cupidon“ летить далі”, — йдеться у повідомленні.

На сторінці зазначено, що гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером і веде перемовини про концертні тури на найближчий час.

Учасниці подякували фанам за підтримку, любов і хвилювання.

“Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога — це ви! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі...”, — зазначили учасниці Freedom-jazz girls band.

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Українські Національні Новини

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