Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019

“... ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019.

Наразі, наш „Cupidon“ летить далі”, — йдеться у повідомленні.

На сторінці зазначено, що гурт на стадії підписання контракту з європейським промоутером і веде перемовини про концертні тури на найближчий час.

Учасниці подякували фанам за підтримку, любов і хвилювання.

“Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога — це ви! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі...”, — зазначили учасниці Freedom-jazz girls band.

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося тому, що перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.