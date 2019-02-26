Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на Нацотборе, отказался от участия в Евровидении-2019. Об этом говорится в сообщении группы на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"... мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019.
Сейчас наш "Cupidon" летит дальше", - говорится в сообщении.
На странице указано, что группа на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.
Участницы поблагодарили фанов за поддержку, любовь и волнение.
"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа - это вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-то мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ...", - отметили участники Freedom-jazz girls band.
Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.