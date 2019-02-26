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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 4437 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32242 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123794 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122200 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

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Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019

Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019

Киев  •  УНН

 • 17854 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на Нацотборе, отказался от участия в Евровидении-2019. Об этом говорится в сообщении группы на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"... мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019.
Сейчас наш "Cupidon" летит дальше", - говорится в сообщении.

На странице указано, что группа на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Участницы поблагодарили фанов за поддержку, любовь и волнение.

"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа - это вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-то мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе ...", - отметили участники Freedom-jazz girls band.

Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

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