MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Перемовини між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято. Про це повідомив голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде", - написав Аласанія.
Він також навів "декілька важливих речей".
"...НСТУ вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу Євробачення було проведено чесно. Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства. І водночас — відстоювання результату, разом з відстоюванням такого права іншою частиною суспільства.
А завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства", - написав Аласанія.
Він також додав, що "саме для уникнення надмірної політизації конкурсу (що є й вимогою Євробачення) НСТУ прописало в Угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього болючого питання".
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"Зокрема: відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у рф (три місяці після конкурсу).
А також уважного ставлення щодо публічних висловлювань виконавця відносно територіальної цілісності України, або будь яких висловлювань, які можуть зашкодити Україні на міжнародному рівні (решта умов, щодо прав, приміром - це стандартні умови володаря конкурсу, Європейської Спілки Мовників). Саме НСТУ несе відповідальність за будь-який негативний прояв представника України на Євробаченні. Як в середині країни, так і назовні. Але... Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами", - йдеться у повідомленні.
За його словами, таким чином, рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.
"Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку", - уточнив Аласанія.
Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.