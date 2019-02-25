MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні

"Тривалі та виснажливі перемовини (п'ять з половиною годин) між НСТУ та командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони згоди не дійшли, угоду підписано не буде", - написав Аласанія.

Він також навів "декілька важливих речей".

"...НСТУ вважає, що цьогорічний Національний відбір до конкурсу Євробачення було проведено чесно. Але відбір викрив ще одну велику суспільну проблему, що лежить в політичній площині, а не в музичній: концертну діяльність багатьох артистів в країні-агресорі. І це викликало негативний резонанс у частині суспільства. І водночас — відстоювання результату, разом з відстоюванням такого права іншою частиною суспільства.

А завданням Суспільного мовника зовсім не є розкол суспільства", - написав Аласанія.

Він також додав, що "саме для уникнення надмірної політизації конкурсу (що є й вимогою Євробачення) НСТУ прописало в Угоді умови (для всіх учасників), що сприяли б врегулюванню цього болючого питання".

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"Зокрема: відмову представника України на міжнародному конкурсі від гастролей у рф (три місяці після конкурсу).

А також уважного ставлення щодо публічних висловлювань виконавця відносно територіальної цілісності України, або будь яких висловлювань, які можуть зашкодити Україні на міжнародному рівні (решта умов, щодо прав, приміром - це стандартні умови володаря конкурсу, Європейської Спілки Мовників). Саме НСТУ несе відповідальність за будь-який негативний прояв представника України на Євробаченні. Як в середині країни, так і назовні. Але... Не всі гарні українські виконавці готові бути гарними культурними дипломатами", - йдеться у повідомленні.

За його словами, таким чином, рішення про виконавця, що представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

"Перемовини із наступним кандидатом почнемо зранку", - уточнив Аласанія.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.