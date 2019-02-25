MARUV не будет представлять Украину на Евровидении

"Длительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", - написал Аласания.

Он также привел "несколько важных вещей".

"... НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества.

А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", - написал Аласания.

Он также добавил, что "именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НСТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса".

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"В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса).

А также внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей). Именно НСТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и снаружи. Но ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами", - говорится в сообщении.

По его словам, таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

"Переговоры с последующим кандидатом начнем утром", - уточнил Аласания.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ, и свое решение относительно него.