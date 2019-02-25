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MARUV не будет представлять Украину на Евровидении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято. Об этом сообщил председатель правления ПАО НСТУ Зураб Аласания на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Длительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", - написал Аласания.

Он также привел "несколько важных вещей".

"... НСТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества.

А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", - написал Аласания.

Он также добавил, что "именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НСТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса".

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"В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса).
А также внимательного отношения к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей). Именно НСТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и снаружи. Но ... Не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами", - говорится в сообщении.

По его словам, таким образом, решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

"Переговоры с последующим кандидатом начнем утром", - уточнил Аласания.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запретом гастролировать в РФ, и свое решение относительно него.

Украинские Национальные Новости

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