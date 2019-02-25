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MARUV заявила про готовність відмовитися від виступів у Росії

MARUV заявила про готовність відмовитися від виступів у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Співачка MARUV, яка здобула перемогу у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" цього року, заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії. Про це йдеться у повідомленні на сторінці співачки у Facebook у ніч на понеділок, передає УНН.

"Я - українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на міжнародному конкурсі "Євробачення - 2019", попри те, що за добу я отримала пропозиції від трьох різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична - я виступаю від України і ніяк інакше! Ви, напевно, вже чули про договір між учасником від України і НСТУ, який повинен бути підписаний сьогодні до обіду. Я готова відмовитися від виступів в Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року", - вказала співачка.

Також вона додала, що готова взяти на себе всі витрати з участі в конкурсі. З її слів, за договором, який із нею має підписати НСТУ, їй нібито забороняється будь-яка імпровізація на сцені і спілкування з журналістами без узгодження та інше, а у разі порушення одного з пунктів - "штраф 2 мільйони гривень і компенсація збитків на ще невизначену суму".

"Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2019", - заявила співачка.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

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