MARUV заявила о готовности отказаться от выступлений в России

"Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года", - указала певица.

Также она добавила, что готова взять на себя все расходы по участию в конкурсе. По ее словам, по договору, который с ней должен подписать НСТУ, ей якобы запрещается любая импровизация на сцене и общение с журналистами без согласования и прочее, а в случае нарушения одного из пунктов - "штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенную сумму".

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019", - заявила певица.

Напомним, накануне певице MARUV, которая победила в нацотборе на "Евровидение-2019", дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним.