MARUV дали добу для прийняття рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Співачці MARUV, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема заборона гостролювати в РФ, і своє рішення щодо них. Про це повідомила PR-директор "UA: Суспільне" Вікторія Сидоренко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"У контракті від Суспільного є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення. Що далі з тим контрактом?Співачка має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них. Ми чекаємо.
Суспільне опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну приймає саме Суспільне", - написала Сидоренко.
Також вона додала, що поки що новин щодо рішення немає.
Нагадаємо, суспільний мовник, який обирає та відповідає за представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалив остаточне рішення.