MARUV дали добу для прийняття рішення

"У контракті від Суспільного є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення. Що далі з тим контрактом?Співачка має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них. Ми чекаємо.

Суспільне опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну приймає саме Суспільне", - написала Сидоренко.

Також вона додала, що поки що новин щодо рішення немає.

Нагадаємо, суспільний мовник, який обирає та відповідає за представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалив остаточне рішення.



