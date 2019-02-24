У найближчі дві доби НСТУ вирішить, чи представлятиме MARUV Україну на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Суспільний мовник, який обирає та відповідає за представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалив остаточне рішення. Про це одному з українських ЗМІ повідомила член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова, інформує УНН.
НСТУ ухвалить рішення упродовж 48 годин. А сама MARUV має дати відповіді на питання щодо договору упродовж найближчих 24 годин.
Кольцова повідомила, що: “Зараз ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, дослухаємося до суспільства. В суспільстві зараз є різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність у Росії, може представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV”.
На питання, чи при зміні ситуації Україну представлятиме гурт Freedom Jazz, який посів друге місце у нацвідборі, Кольцова відповіла: “На жаль поки не можу сказати”. Також вона додала, що MARUV повинна чітко відповісти щодо гастролей у РФ.
Варто також додати, що новину про результат національного відбору — наразі опублікували на офіційному сайті пісенного конкурсу.
Нагадуємо, Україна обрала представника на Євробачення-2019.