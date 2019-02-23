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Україна обрала представника на Євробачення-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна обрала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2019”, до Ізраїлю представляти країну поїде MARUV, передає УНН.

У суботу 23 лютого в столичному Палаці культури КПІ відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2019”.

У фіналі змагалися: Freedom jazz, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA та дует ANNA MARIA.

Під час підрахунку голосів відбулися два виступи — Джамали і одного з цьогорічних фаворитів за версією букмекерів, представника Франції Білала Хассані (Bilal Hassani).

Від журі бали розподілилися таким чином: 1 бал — ANNA MARIA, 2 бали — гурт Brunettes Shoot Blondes, 3 бали — гурт KAZKA, 4 бали — YUKO, 5 балів — MARUV, найвищі 6 балів — Freedom jazz.

Бали ж телеглядачів були такими: 1 бал — YUKO, 2 бали — ANNA MARIA, 3 бали — Brunettes Shoot Blondes, 4 бали — Freedom jazz, 5 балів — KAZKA, 6 балів — MARUV.

Загалом у телеголосуванні взяли участь 167,5 тисяч глядачів.

Таким чином перемогу у відборі разом з правом представляти Україну — отримала MARUV.

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