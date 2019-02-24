MARUV дали сутки для принятия решения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 9448 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 34592 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118750 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123970 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122269 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154108 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141261 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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MARUV дали сутки для принятия решения

MARUV дали сутки для принятия решения

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Певице MARUV, которая победила на песенном конкурсе Евровидение, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гастролировать в РФ, и свое решение по ним. Об этом сообщила PR-директор "UA: Общественное" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление. Что дальше с тем контрактом? Певица имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним. Мы ждем. Общественное спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Общественное", - написала Сидоренко.

Также она добавила, что пока новостей о решении нет.

Напомним, общественный вещатель, который выбирает и отвечает за представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не принял окончательное решение.

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