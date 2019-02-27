Brunettes Shoot Blondes теж відмовилися їхати на Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська група Brunettes Shoot Blondes заздалегідь відмовилася їхати на Євробачення-2019. Про це музиканти написали на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Нам надходить багато повідомлень з питанням - чи виходило сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у Нацвідборі, ця поїздка не наша. Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення - ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами", - повідомили вони.
Як повідомляв УНН, гурт Kazka, який посів третє місце в національному відборі на Євробачення-2019, відмовився від участі в музичному конкурсі.
Нагадаємо, Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019 .
Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося через те, що переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.