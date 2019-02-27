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Гурт Kazka відмовився від участі в Євробаченні

Гурт Kazka відмовився від участі в Євробаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Гурт Kazka, який посів третє місце в національному відборі на Євробачення-2019, відмовився від участі в музичному конкурсі. Про це йдеться на сторінці групи в Instagram, передає УНН. 

"Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом", - сказано у повідомленні. 

Нагадаємо, Freedom-jazz відмовився від участі в Євробаченні-2019 .

Як повідомляв УНН, MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні. Це сталося через те, що переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

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