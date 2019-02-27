Группа Kazka отказалась от участия в Евровидении

"Мы хотим i должны за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем все х вас на наших концертах всем миром", - сказано в сообщении.

Напомним, Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019.



Как сообщал УНН, MARUV не будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.