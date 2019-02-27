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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30226 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118040 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121256 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122129 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117292 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

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Brunettes Shoot Blondes тоже отказались ехать на Евровидение

Brunettes Shoot Blondes тоже отказались ехать на Евровидение

Киев  •  УНН

 • 9854 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинская группа Brunettes Shoot Blondes заранее отказалась ехать на Евровидение-2019. Об этом музыканты написали на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Нам поступает много сообщений с вопросом - получалось сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы ее отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников посим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами", - сообщили они.

Как сообщал УНН, группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказался от участия в музыкальном конкурсе.

Напомним, Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019.

Как сообщал УНН, MARUV НЕ будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.

Украинские Национальные Новости

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