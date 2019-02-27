Brunettes Shoot Blondes тоже отказались ехать на Евровидение

"Нам поступает много сообщений с вопросом - получалось сегодня НСТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы ее отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников посим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами", - сообщили они.



Как сообщал УНН, группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказался от участия в музыкальном конкурсе.



Напомним, Freedom-jazz отказался от участия в Евровидении-2019.

Как сообщал УНН, MARUV НЕ будет представлять Украину на Евровидении. Это произошло потому, что переговоры между НСТУ и командой исполнительницы MARUV принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет. Решение об исполнителе, который будет представлять Украину на Евровидении пока не принято.