Україну не можуть представляти артисти, які не усвідомлюють анексію Криму - Нищук
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому. Неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук, коментуючи резонанс, який виник щодо цьогорічних фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2019", передає УНН.
Міністр зауважив, що вже сьогодні в українському телеефірі ми станемо свідками фіналу Національного відбору пісенного конкурсу “Євробачення”. Він додав, що попри те, що є прихильником зовсім іншої музики, не міг залишитись осторонь того резонансу, який виник щодо цьогорічних фіналістів.
“Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому, не усвідомлюють, що тисячі наших Героїв гинуть на Донбасі саме за цілісність нашої держави! Тому неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну”, — написав Нищук.
Він також наголосив, що “усвідомлюючи свою відповідальність, знаходячись на видноті, а надто представляючи Україну на таких великих міжнародних музичних форумах, люди мистецтва, мають залишатись свідомими громадянами України і з гордістю представляти українську землю, яка подарувала їм такий талант!”
Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що Національний відбір на “Євробачення-2019”, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України.
Нагадаємо, у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.