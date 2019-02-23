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Україну не можуть представляти артисти, які не усвідомлюють анексію Криму - Нищук

Україну не можуть представляти артисти, які не усвідомлюють анексію Криму - Нищук

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому. Неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук, коментуючи резонанс, який виник щодо цьогорічних фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2019", передає УНН.

Міністр зауважив, що вже сьогодні в українському телеефірі ми станемо свідками фіналу Національного відбору пісенного конкурсу “Євробачення”. Він додав, що попри те, що є прихильником зовсім іншої музики, не міг залишитись осторонь того резонансу, який виник щодо цьогорічних фіналістів.

“Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому, не усвідомлюють, що тисячі наших Героїв гинуть на Донбасі саме за цілісність нашої держави! Тому неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну”, — написав Нищук.

Він також наголосив, що “усвідомлюючи свою відповідальність, знаходячись на видноті, а надто представляючи Україну на таких великих міжнародних музичних форумах, люди мистецтва, мають залишатись свідомими громадянами України і з гордістю представляти українську землю, яка подарувала їм такий талант!”

Раніше віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що Національний відбір на “Євробачення-2019”, на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України.

Нагадаємо, у фінал національного відбору міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 пройшли музичні гурти ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes та співачка MARUV.

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