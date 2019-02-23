Україну не можуть представляти артисти, які не усвідомлюють анексію Криму - Нищук

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Прикро, що на п’ятий рік відкритої збройної агресії РФ проти України, залишилась частина людей, а надто артистів, які не усвідомлюють, що український Крим злочинно анексовано рівно 5 років тому. Неприпустимо, щоб такі артисти представляли Україну. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук, коментуючи резонанс, який виник щодо цьогорічних фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2019", передає УНН.