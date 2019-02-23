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Украину не могут представлять артисты, которые не осознают аннексию Крыма - Нищук

Украину не могут представлять артисты, которые не осознают аннексию Крыма - Нищук

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Жаль, что на пятый год открытой вооруженной агрессии РФ против Украины, осталась часть людей, особенно артистов, которые не осознают, что украинский Крым преступно аннексирован ровно 5 лет назад. Недопустимо, чтобы такие артисты представляли Украину. Об этом написал на своей странице в Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук, комментируя резонанс, который возник относительно нынешних финалистов нацотбора на "Евровидение-2019", передает УНН.

Министр отметил, что уже сегодня в украинском телеэфире мы станем свидетелями финала Национального отбора песенного конкурса "Евровидение". Он добавил, что несмотря на то, что является сторонником совсем другой музыки, не мог остаться в стороне от резонанса, который возник относительно нынешних финалистов.

"Досадно, что на пятый год открытой вооруженной агрессии РФ против Украины, осталась часть людей, особенно артистов, которые не осознают, что украинский Крым преступно аннексирован ровно 5 лет назад, не осознают, что тысячи наших Героев гибнут на Донбассе именно за целостность нашего государства! Поэтому недопустимо, чтобы такие артисты представляли Украину", - написал Нищук.

Он также отметил, что "осознавая свою ответственность, находясь на виду, особенно представляя Украину на таких крупных международных музыкальных форумах, люди искусства, должны оставаться сознательными гражданами Украины и с гордостью представлять украинскую землю, подарившую им такой талант!"

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины.

Напомним, в финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

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