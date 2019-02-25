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Україна злетіла у прогнозах букмекерів на Євробачення-2019

Україна злетіла у прогнозах букмекерів на Євробачення-2019

Київ • УНН

 • 20839 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Україна різко злетіла у прогнозах букмекерів на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2019" після перемоги на нацвідборі співачки MARUV, що викликало суперечки. Про це УНН повідомляє з посиланням на наведені букмекерські дані на сайті Еurovisionworld.

Наразі Україна перебуває на 4-ій сходинці у переліку ймовірних переможців конкурсу, який цього року пройде в Ізраїлі. Її шанси на перемогу оцінюють у 5%.

Лідерство у рейтингу потенційних переможців утримує представник Росії Сергій Лазарєв з 15% на перемогу. Швеція на сьогодні - друга з 9%, третя - Італія з 6%.

Різкий підйом у рейтингу Україна показала після того, як ввечері 23 лютого визначилася переможниця нацвідбору від України, ким стала співачка MARUV.

Так, 22 лютого, шанси України на перемогу оцінювали, присвоївши лише 14-е місце. Однак, уже 23 лютого Україна опинилася на 6-ій сходинці рейтингу потенційних переможців, а 24-го - на 4-ій позиції, яку утримує і донині.

Додамо, в Україні розгорівся скандал щодо українського представника на Євробачення-2019. Зокрема, щодо гастролів по Росії.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка 23 лютого перемогла у нацвідборі на Євробачення-2019, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

MARUV заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії.

В уряді відреагували, вказавши, що теоретична відміна декількох концертів у РФ не знімає інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тож, рішення щодо цього має бути виважене.

Українські Національні Новини

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