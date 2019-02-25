Кириленко: відміна гастролів по РФ не знімає ризиків для України на Євробаченні

"Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне", - написав Кириленко у Twitter.

Додамо, в Україні розгорівся скандал щодо українського представника на Євробаченні-2019. Зокрема, щодо гастролів по Росії.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2019, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

MARUV заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії.

Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що УЖЕ провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне.