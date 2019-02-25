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Кириленко: відміна гастролів по РФ не знімає ризиків для України на Євробаченні

Кириленко: відміна гастролів по РФ не знімає ризиків для України на Євробаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Теоретична відміна декількох концертів у РФ не знімає інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тож, рішення щодо цього має бути виважене. Про це заявив у понеділок віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, передає УНН.

"Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне", - написав Кириленко у Twitter.

Додамо, в Україні розгорівся скандал щодо українського представника на Євробаченні-2019. Зокрема, щодо гастролів по Росії.

Нагадаємо, напередодні співачці MARUV, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2019, дали добу на ознайомлення з усіма умовами контракту, зокрема забороною гастролювати в РФ, і своє рішення щодо них.

MARUV заявила про тиск на себе, додавши, що готова відмовитися від виступів у Росії.

Теоретичне скасування декількох концертів у РФ не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на "Євробаченні" її будуть представляти артисти, що УЖЕ провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене. Українське. А не гібридне.

— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 февраля 2019 г.

Українські Національні Новини

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