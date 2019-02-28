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Україна не братиме участі в Євробаченні-2020 в разі перемоги Росії цього року - НСТУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” у наступному році в разі перемоги Росії на Євробаченні-2019. Про це заявив голова Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія, передає УНН.

“Ми не будемо брати участь у Євробаченні-2020 (якщо конкурс проходитиме в Росії - ред). Таке питання навіть не обговорюється”, - сказав Аласанія.

Як повідомляв УНН, Україна не братиме цього року участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

"Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переможцем Національного відбору на цьогорічне "Євробачення" стала співачка MARUV, якій Суспільний мовник запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі.

"Однак після проведених перемовин MARUV відмовилася підписувати договір", - зазначив суспільний мовник.

Додається, що альтернативним способом визначення представника від України на "Євробачення-2019" правила визнають його безпосереднє призначення мовником. Тобто Суспільний мовник міг би обрати будь-якого виконавця не з числа учасників Національного відбору.

"Проте від такої альтернативи Суспільний мовник відмовляється, адже з повагою ставиться до вибору глядачів у Національному відборі. Тому в ситуації непідписання договору про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія почергово звернулася до фіналістів, що посіли друге та третє місце за результатами Національного відбору", - повідомив мовник.

Гурти Freedom Jazz та Kazka відмовилися від участі у конкурсі.

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