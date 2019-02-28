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Украина не будет участвовать в Евровидении-2020 в случае победы России в этом году - НОТУ

Киев  •  УНН

 • 11973 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году в случае победы России на Евровидении-2019. Об этом заявил председатель Национального общественного телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает УНН.

"Мы не будем участвовать в Евровидении-2020 (если конкурс будет проходить в России - ред). Такой вопрос даже не обсуждается", - сказал Аласания.

Как сообщал УНН, Украина не будет в этом году принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе.

"Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - отметил общественный вещатель.

Добавляется, что альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидение-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам Национального отбора", - сообщил вещатель.

Группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в конкурсе.

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