Украина не будет участвовать в Евровидении-2020 в случае победы России в этом году - НОТУ

"Мы не будем участвовать в Евровидении-2020 (если конкурс будет проходить в России - ред). Такой вопрос даже не обсуждается", - сказал Аласания.

Как сообщал УНН, Украина не будет в этом году принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение".



"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Как отмечается, победителем Национального отбора на нынешнее "Евровидение" стала певица MARUV, которой Общественный вещатель предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе.

"Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - отметил общественный вещатель.

Добавляется, что альтернативным способом определения представителя от Украины на "Евровидение-2019" правила признают его непосредственное назначение заказчиком. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора.

"Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам Национального отбора", - сообщил вещатель.

Группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в конкурсе.