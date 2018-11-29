Украина будет просить закрыть морской проход через Босфор для России

"Я хочу сейчас сказать о дальнейших действиях в связи с тем инцидентом. Выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была совершена агрессия против Украины. В связи с этим (признанием миром агрессии РФ - ред.) и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - подчеркнул командующий ВМС.

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Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным после инцидента с российской агрессией у Керченского пролива.

Турецкий лидер в разговоре с президентами Украины и России "выразил обеспокоенность в связи с положением", подчеркнув важность преодоления разногласий дипломатическими путями между странами.

Как сообщал УНН, Эрдоган пообещал поднять тему Украины на саммите G20.

Напомним, Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу 1 декабря в Буэнос-Айресе, во время которой обсудят, в частности, эскалацию в Керченском проливе.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.



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В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.