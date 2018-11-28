Ердоган поговорив з Порошенком і Путіним про ескалацію на Азові

В українській Адміністрації Президента повідомили, що Порошенко поінформував про “зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану”. Також український президент закликав посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків і кораблів.

При цьому в російському Кремлі розповіли, що Путін з Ердоганом “в контексті спровокованого київською владою небезпечного інциденту в районі Керченської протоки” обмінялися думками щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Разом з тим зазначається, що сторони обговорили і питання Сирії.

За повідомленням адміністрації президента Туреччини, Ердоган з Путіним і Порошенком порушив питання стабільності і безпеки і Чорноморському регіоні, а також — “інцидент в районі Керченської протоки”.

Президент Туреччини “висловив занепокоєння у зв’язку зі становищем, наголосивши на важливості подолання розбіжностей дипломатичними шляхами.

Як повідомляв УНН, Ердоган пообіцяв порушити тему України на саміті G20.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.