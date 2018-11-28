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Ердоган пообіцяв порушити тему України на саміті G20

Ердоган пообіцяв порушити тему України на саміті G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН. 

“Співрозмовники домовилися, що Президент Туреччини порушить українське питання у Буенос-Айресі на саміті G20”, — йдеться у повідомленні.

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Глава Української держави поінформував свого турецького колегу про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану.

Президент Туреччини засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України.

Президент України закликав Президента Туреччини посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що порушить українське питання у Буенос-Айресі на саміті G20.

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Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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