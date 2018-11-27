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Європа може посилити санкції проти Росії через Україну – союзник Меркель

Європа може посилити санкції проти Росії через Україну – союзник Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Європа може запровадити жорсткіші санкції проти Москви після того, як Росія захопила три українські човни в Азовському морі. Про це у вівторок заявив союзник канцлерки ФРН Ангели Меркель Норберт Реттген, передає УНН з посиланням на Reuters.

Норберт Реттген, член Християнсько-демократичного союзу канцлера Ангели Меркель, який очолює комітет з питань закордонних справ Німеччини, заявив, що поведінка Росії викликає серйозне занепокоєння і що може йти мова про більш жорсткі санкції ЄС.

"На мою думку, така поведінка (РФ — ред.) не може залишатися без наслідків, і я не думаю, що хтось має говорити, що подальших санкцій не буде“, — вважає депутат.

Водночас, за його словами, запровадження жорсткіших санкцій щодо РФ не перебувало на порядку денному.

Як повідомляв УНН, зранку у вівторок президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель висловив “занепокоєння” через введення в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

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