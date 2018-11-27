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Европа может усилить санкции против России из-за Украины - союзник Меркель

Европа может усилить санкции против России из-за Украины - союзник Меркель

Киев  •  УНН

 • 10013 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Европа может ввести более жесткие санкции против Москвы после того, как Россия захватила три украинских корабля в Азовском море. Об этом во вторник заявил союзник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Норберт Реттген, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Норберт Реттген, член Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель, который возглавляет комитет по вопросам иностранных дел Германии, заявил, что поведение России вызывает серьезное беспокойство и может идти речь о более жестких санкциях ЕС.

"По моему мнению, такое поведение (РФ - ред.) не может оставаться без последствий, и я не думаю, что кто-то должен говорить, что дальнейших санкций не будет", - считает депутат.

Однако, по его словам, введение жестких санкций в отношении РФ не находилось на повестке дня.

Как сообщал УНН, утром во вторник президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил "озабоченность" из-за введения в Украине военного положения.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Украинские Национальные Новости

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