Европа может усилить санкции против России из-за Украины - союзник Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Европа может ввести более жесткие санкции против Москвы после того, как Россия захватила три украинских корабля в Азовском море. Об этом во вторник заявил союзник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Норберт Реттген, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Норберт Реттген, член Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель, который возглавляет комитет по вопросам иностранных дел Германии, заявил, что поведение России вызывает серьезное беспокойство и может идти речь о более жестких санкциях ЕС.
"По моему мнению, такое поведение (РФ - ред.) не может оставаться без последствий, и я не думаю, что кто-то должен говорить, что дальнейших санкций не будет", - считает депутат.
Однако, по его словам, введение жестких санкций в отношении РФ не находилось на повестке дня.
Как сообщал УНН, утром во вторник президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выразил "озабоченность" из-за введения в Украине военного положения.
Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
Верховная Рада 26 ноября приняла закон о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".