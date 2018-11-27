Трамп планує зустрітися з Путіним на полях G20
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту “Великої двадцятки”. Про це сказала речниця Білого дому Сара Сандерс під час щоденного прес-брифінгу, передає УНН.
За її словами, Трамп також проведе зустріч з президентами Японії, Китаю, Аргентини, а також канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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Нагадаємо, перед візитом до Франції Президент США Дональд Трамп коментував можливість зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним. Уже тоді він заявив про таку можливість на з’їзді світових лідерів “великої двадцятки” (G20) цього року в Аргентині.
Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.