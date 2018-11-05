Трамп заявив, що напевно не зустрінеться з Путіним у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі, але зустрінеться з ним на з’їзді світових лідерів “великої двадцятки” (G20) цього року в Аргентині, передає УНН з посиланням на AP.
Трамп заявив журналістам, що він не впевнений, що Париж стане правильним місцем для зустрічі.
“Я не впевнений, що ми проведемо зустріч у Парижі, напевно, ні”, — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутньої зустрічі з російським лідером.
Водночас він заявив, що президенти зустрінуться на саміті G-20 і матимуть “мабуть, багато зустрічей” після цього.
Як повідомляв УНН, радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон раніше заявив, що Трамп зустрінеться з Путіним 11 листопада під час візиту до Парижу на святкування, присвячене 100-річчю закінчення Першої світової війни.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко також відвідає Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення війни.