Трамп заявив, що напевно не зустрінеться з Путіним у Парижі

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі, але зустрінеться з ним на з’їзді світових лідерів “великої двадцятки” (G20) цього року в Аргентині, передає УНН з посиланням на AP.