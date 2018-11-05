Трамп заявил, что вероятно не встретится с Путиным в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но встретится с ним на съезде мировых лидеров "большой двадцатки" (G20) в этом году в Аргентине, передает УНН со ссылкой на AP.
Трамп заявил журналистам, что он не уверен, что Париж станет правильным местом для встречи.
"Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже, наверное, нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов относительно предстоящей встречи с российским лидером.
В то же время он заявил, что президенты встретятся на саммите G-20 и будут иметь "пожалуй, много встреч" после этого.
Как сообщал УНН, советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что Трамп встретится с Путиным 11 ноября во время визита в Париж на празднование, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко также посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания войны.