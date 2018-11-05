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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107940 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115697 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153933 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147441 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137905 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128909 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173387 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп заявил, что вероятно не встретится с Путиным в Париже

Трамп заявил, что вероятно не встретится с Путиным в Париже

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже, но встретится с ним на съезде мировых лидеров "большой двадцатки" (G20) в этом году в Аргентине, передает УНН со ссылкой на AP.

Трамп заявил журналистам, что он не уверен, что Париж станет правильным местом для встречи.

"Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже, наверное, нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов относительно предстоящей встречи с российским лидером.

В то же время он заявил, что президенты встретятся на саммите G-20 и будут иметь "пожалуй, много встреч" после этого.

Как сообщал УНН, советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что Трамп встретится с Путиным 11 ноября во время визита в Париж на празднование, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко также посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания войны.

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