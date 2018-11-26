У США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності через агресію в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і їх провокаційний напад на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Настійно закликаю президента і адміністрацію повністю залучити до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. З такою заявою виступив конгресмен Брайан Фіцпатрик, коментуючи захоплення трьох українських військово-морських кораблів біля берегів Криму, передає УНН.
Конгресмен також засудив дії Росії в Азовському морі.
"Явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і їх провокаційний напад на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу судноплавства через Керченську протоку, щоб українські судна могли вільно користуватися українськими портами", - зазначив він.
За словами конгресмена, "триває, незаконна окупація Криму Росією і їх триваючі спроби дестабілізувати Східну Європу безпосередньо загрожують нашим інтересам національної безпеки".
"Ми не можемо ігнорувати агресію Росії проти України. Я настійно закликаю президента і адміністрацію повністю притягти до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. Ми повинні стояти пліч-о-пліч з народом України", - зазначив конгресмен Брайан Фитцпатрик.
Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна і поранили 6 моряків, решта в полоні.
Як повідомляв УНН, у зв'язку з подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.