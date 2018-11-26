У США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності через агресію в Азовському морі

ukru
Ексклюзив
07:02 • 59402 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 200900 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 499274 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 484321 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 468557 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 463435 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 332701 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268605 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 534679 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 179004 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
8.8 м/с
66 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 106896 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 100784 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 104363 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 98424 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 86121 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 59350 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 452437 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 534655 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 458235 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 407135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 7207 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 175702 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172342 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172548 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166696 перегляди
Актуальне
У США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності через агресію в Азовському морі

У США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності через агресію в Азовському морі

Київ • УНН

 • 16319 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і їх провокаційний напад на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Настійно закликаю президента і адміністрацію повністю залучити до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. З такою заявою виступив конгресмен Брайан Фіцпатрик, коментуючи захоплення трьох українських військово-морських кораблів біля берегів Криму, передає УНН.

Конгресмен також засудив дії Росії в Азовському морі.

"Явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і їх провокаційний напад на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Росія повинна негайно відновити свободу судноплавства через Керченську протоку, щоб українські судна могли вільно користуватися українськими портами", - зазначив він.

За словами конгресмена, "триває, незаконна окупація Криму Росією і їх триваючі спроби дестабілізувати Східну Європу безпосередньо загрожують нашим інтересам національної безпеки".

"Ми не можемо ігнорувати агресію Росії проти України. Я настійно закликаю президента і адміністрацію повністю притягти до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. Ми повинні стояти пліч-о-пліч з народом України", - зазначив конгресмен Брайан Фитцпатрик.

Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна і поранили 6 моряків, решта в полоні.

Як повідомляв УНН, у зв'язку з подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91