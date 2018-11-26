У США закликали Трампа притягнути Путіна до відповідальності через агресію в Азовському морі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Явне порушення Росією міжнародного права в Азовському морі і їх провокаційний напад на суверенітет України абсолютно неприйнятні. Настійно закликаю президента і адміністрацію повністю залучити до відповідальності Володимира Путіна на саміті G-20 на наступному тижні. З такою заявою виступив конгресмен Брайан Фіцпатрик, коментуючи захоплення трьох українських військово-морських кораблів біля берегів Криму, передає УНН.