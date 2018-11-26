В США призвали Трампа притянуть Путина к ответственности из-за агрессии в Азовском море

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Явное нарушение Россией международного права в Азовском море и их провокационное нападение на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Настоятельно призываю президента и администрацию полностью привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите G-20 на следующей неделе. С таким заявлением выступил конгрессмен Брайан Фицпатрик, комментируя захват трех украинских военно-морских кораблей у берегов Крыма, передает УНН.

Конгрессмен также осудил действия России в Азовском море.

“Явное нарушение Россией международного права в Азовском море и их провокационное нападение на суверенитет Украины абсолютно неприемлемы. Россия должна немедленно восстановить свободу судоходства через Керченский пролив, чтобы украинские суда могли свободно пользоваться украинскими портами", - отметил он.

По словам конгрессмена, "продолжающаяся, незаконная оккупация Крыма Россией и их продолжающиеся попытки дестабилизировать Восточную Европу напрямую угрожают нашим интересам национальной безопасности".

"Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины. Я настоятельно призываю президента и администрацию полностью привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите G-20 на следующей неделе. Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины”, - отметил конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.

Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.

Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

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