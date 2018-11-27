Трамп планирует встретиться с Путиным на полях G20
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки". Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время ежедневного пресс-брифинга, передает УНН.
По ее словам, Трамп также проведет встречу с президентами Японии, Китая, Аргентины, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США призвали Трампа привлечь Путина к ответственности за агрессию в Азовском море
Напомним, перед визитом во Францию Президент США Дональд Трамп комментировал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Уже тогда он заявил о такой возможности на съезде мировых лидеров "большой двадцатки" (G20) в этом году в Аргентине.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019.