Эрдоган пообещал поднять тему Украины на саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.
“Собеседники договорились, что Президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20”, — говорится в сообщении.
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Глава Украинского государства проинформировал своего турецкого коллегу о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, в частности о введении режима военного положения.
Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.
Президент Украины призвал Президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.
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Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.