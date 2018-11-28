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Эрдоган поговорил с Порошенко и Путиным об эскалации на Азове

Эрдоган поговорил с Порошенко и Путиным об эскалации на Азове

Киев  •  УНН

 • 9901 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным после инцидента с российской агрессией возле Керченского пролива. Об этом сообщается пресс-службы лидеров стран, передает УНН.

В украинской Администрации Президента сообщили, что Порошенко сообщил о “дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности введении режима военного положения”. Также украинский президент призвал усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

При этом в российском Кремле рассказали, что Путин с Эрдоганом “в контексте спровоцированного киевской властью опасного инцидента в районе Керченского пролива” обменялись мнениями по безопасности в Черноморском регионе. Вместе с тем отмечается, что стороны обсудили и вопрос Сирии.

По сообщению администрации президента Турции, Эрдоган с Путиным и Порошенко поднял вопрос стабильности и безопасности и Черноморском регионе, а также — “инцидент в районе Керченского пролива”.

Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с положением, подчеркнув важность преодоления разногласий дипломатическими путями.

Как сообщал УНН, Эрдоган пообещал поднять тему Украины на саммите G20.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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