Україна буде просити закрити морський прохід через Босфор для Росії

"Я хочу зараз сказати щодо подальших дій у зв'язку з тим інцидентом. Висловлюю впевненість в тому, що світова спільнота все ж таки ухвалить рішення і визнає, що була здійснена агресія проти України. У зв'язку з цим (визнанням світом агресії РФ – ред.) і нормами конвенції Монтре, а саме - 19-й пункт, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор в Турецькій Республіці для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права", - підкреслив командувач ВМС.

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Раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив телефоном із президентами України і Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним після інциденту з російською агресією біля Керченської протоки.

Турецький лідер у розмові з президентами України та Росії “висловив занепокоєння у зв’язку зі становищем", наголосивши на важливості подолання розбіжностей дипломатичними шляхами між країнами.

Як повідомляв УНН, Ердоган пообіцяв порушити тему України на саміті G20.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч 1 грудня в Буенос-Айресі, під час якої обговорять, зокрема, ескалацію в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.



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У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.