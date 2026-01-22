Украину ждет потепление после нескольких морозных дней: прогноз на 23 января

В Украине еще пару дней продержатся морозы, за которыми придет тепло. В то же время в некоторых регионах будет идти снег, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

23-го января снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, местами, слабо, на севере и в центре. На востоке, северо-востоке - без осадков. Ветер завтра в Украине преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью -6-12, на севере до -14, в течение дня -2-7 градусов, в южной части -1+2, в Крыму до +5 градусов. В Киеве 23-го января будет облачно, есть вероятность небольшого снега, порывистый некомфортный юго-восточный ветер. Пару дней побудет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные - говорится в прогнозе Диденко.

