Україну чекає потепління після кількох морозних днів: прогноз на 23 січня

В Україні ще пару днів триматимуться морози, за якими прийде тепло. Водночас у деяких регіонах буде йти сніг, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталію Діденко.

Деталі

23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході - без опадів. Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів. У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні - йдеться в прогнозі Діденко.

