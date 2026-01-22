Україну чекає потепління після кількох морозних днів: прогноз на 23 січня

$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 12994 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 21364 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 36928 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 36624 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 59021 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32653 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 53005 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 52808 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21930 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Популярнi новини
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50 • 13559 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto05:06 • 10664 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 24277 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49 • 11748 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto06:26 • 7006 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 59032 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 53014 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 51851 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 52813 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 65189 перегляди
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 18807 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 16542 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 17002 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 51854 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 36077 перегляди
Україну чекає потепління після кількох морозних днів: прогноз на 23 січня

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Україні ще пару днів протримаються морози, після чого прийде потепління. 23 січня сніг та мокрий сніг очікуються на заході, півдні, півночі та в центрі.

Україну чекає потепління після кількох морозних днів: прогноз на 23 січня

В Україні ще пару днів триматимуться морози, за якими прийде тепло. Водночас у деяких регіонах буде йти сніг, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталію Діденко.

Деталі

23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході - без опадів. Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів. У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні

- йдеться в прогнозі Діденко.

Прогноз погоди на 22 січня: в Україну йде потепління з Балкан та снігопади – Укргідрометцентр22.01.26, 07:59 • 2468 переглядiв

