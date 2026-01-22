Прогноз погоди на 22 січня: в Україну йде потепління з Балкан та снігопади – Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз на четвер, 22 січня на своїй сторінці у Facebook. Синоптична ситуація в країні починає змінюватися: атмосферний тиск інтенсивно падатиме, а надходження тепліших повітряних мас на висотах призведе до поступового збільшення хмарності. Хоча на більшій частині території суттєвих опадів не очікується, південно-західні регіони вже відчують вплив вологого повітря з Балкан. Про це пише УНН.

Деталі

Морози в країні слабшатимуть повільно, проте температурні показники суттєво різнитимуться залежно від регіону. У західних областях нічна температура коливатиметься в межах 14-19° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 6-11° нижче нуля.

Винятком стане Закарпаття, де вдень очікується від 0 до 3° тепла. На півдні країни ніч буде помірно холодною з температурою 4-9° морозу, а вдень повітря прогріється до 0-5° тепла. На решті території України вночі очікується 10-15° морозу, вдень температура становитиме 4-9° морозу.

Особливості погоди та небезпечні явища

Вдень на південному заході країни очікується сніг, а в Одеській області – мокрий сніг із дощем. У нічний та ранковий час у західних і південних областях можливий туман, що погіршуватиме видимість. Вітер буде переважно південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країни, що вимагає особливої обережності від водіїв та пішоходів.

