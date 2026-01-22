Прогноз погоди на 22 січня: в Україну йде потепління з Балкан та снігопади – Укргідрометцентр

$43.180.08
50.320.20
ukenru
21 січня, 22:20 • 10518 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 20607 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 24044 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 38391 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 24941 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 38926 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 40469 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21283 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22096 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 40071 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП21 січня, 20:27 • 8926 перегляди
Путін готовий спрямувати 1 мільярд доларів із заморожених активів до "Ради миру" Трампа21 січня, 20:44 • 6756 перегляди
Мелоні відклала підписання вступу до "Ради миру" Трампа через юридичні ризики21 січня, 20:53 • 8526 перегляди
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21 січня, 21:29 • 7332 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36 • 8180 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 38342 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 38895 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 36390 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 40441 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 55097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Леонід Кучма
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Данія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 5474 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 10343 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 11123 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 36392 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 30716 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Джеймс Вебб (телескоп)
Starlink

Прогноз погоди на 22 січня: в Україну йде потепління з Балкан та снігопади – Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 722 перегляди

22 січня в Україну йде потепління з Балкан, Укргідрометцентр прогнозує снігопади на південному заході. Температура повітря різнитиметься по регіонах, на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди на 22 січня: в Україну йде потепління з Балкан та снігопади – Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз на четвер, 22 січня на своїй сторінці у Facebook. Синоптична ситуація в країні починає змінюватися: атмосферний тиск інтенсивно падатиме, а надходження тепліших повітряних мас на висотах призведе до поступового збільшення хмарності. Хоча на більшій частині території суттєвих опадів не очікується, південно-західні регіони вже відчують вплив вологого повітря з Балкан. Про це пише УНН.

Деталі

Морози в країні слабшатимуть повільно, проте температурні показники суттєво різнитимуться залежно від регіону. У західних областях нічна температура коливатиметься в межах 14-19° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 6-11° нижче нуля.

Північне сяйво освітило небо в Україні та по світу на тлі потужної сонячної бурі20.01.26, 10:18 • 3492 перегляди

Винятком стане Закарпаття, де вдень очікується від 0 до 3° тепла. На півдні країни ніч буде помірно холодною з температурою 4-9° морозу, а вдень повітря прогріється до 0-5° тепла. На решті території України вночі очікується 10-15° морозу, вдень температура становитиме 4-9° морозу.

Особливості погоди та небезпечні явища

Вдень на південному заході країни очікується сніг, а в Одеській області – мокрий сніг із дощем. У нічний та ранковий час у західних і південних областях можливий туман, що погіршуватиме видимість. Вітер буде переважно південно-східного та східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах країни, що вимагає особливої обережності від водіїв та пішоходів. 

Коли в Україні очікуються послаблення морозів і опадів: синоптик озвучила дату19.01.26, 14:21 • 3241 перегляд

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Одеська область
Закарпатська область
Україна