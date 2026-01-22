Прогноз погоды на 22 января: в Украину идет потепление с Балкан и снегопады – Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз на четверг, 22 января, на своей странице в Facebook. Синоптическая ситуация в стране начинает меняться: атмосферное давление будет интенсивно падать, а поступление более теплых воздушных масс на высотах приведет к постепенному увеличению облачности. Хотя на большей части территории существенных осадков не ожидается, юго-западные регионы уже ощутят влияние влажного воздуха с Балкан. Об этом пишет УНН.

Детали

Морозы в стране будут ослабевать медленно, однако температурные показатели будут существенно различаться в зависимости от региона. В западных областях ночная температура будет колебаться в пределах 14-19° мороза, а днем столбики термометров покажут 6-11° ниже нуля.

Исключением станет Закарпатье, где днем ожидается от 0 до 3° тепла. На юге страны ночь будет умеренно холодной с температурой 4-9° мороза, а днем воздух прогреется до 0-5° тепла. На остальной территории Украины ночью ожидается 10-15° мороза, днем температура составит 4-9° мороза.

Особенности погоды и опасные явления

Днем на юго-западе страны ожидается снег, а в Одесской области – мокрый снег с дождем. В ночное и утреннее время в западных и южных областях возможен туман, что будет ухудшать видимость. Ветер будет преимущественно юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах страны, что требует особой осторожности от водителей и пешеходов.

