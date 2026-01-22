$43.180.08
21 января, 22:20 • 10754 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 21157 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 24394 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 39016 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 25206 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39348 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40855 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21306 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22112 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 40090 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Прогноз погоды на 22 января: в Украину идет потепление с Балкан и снегопады – Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 822 просмотра

22 января в Украину идет потепление с Балкан, Укргидрометцентр прогнозирует снегопады на юго-западе. Температура воздуха будет различаться по регионам, на дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 22 января: в Украину идет потепление с Балкан и снегопады – Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал прогноз на четверг, 22 января, на своей странице в Facebook. Синоптическая ситуация в стране начинает меняться: атмосферное давление будет интенсивно падать, а поступление более теплых воздушных масс на высотах приведет к постепенному увеличению облачности. Хотя на большей части территории существенных осадков не ожидается, юго-западные регионы уже ощутят влияние влажного воздуха с Балкан. Об этом пишет УНН.

Детали

Морозы в стране будут ослабевать медленно, однако температурные показатели будут существенно различаться в зависимости от региона. В западных областях ночная температура будет колебаться в пределах 14-19° мороза, а днем столбики термометров покажут 6-11° ниже нуля.

Северное сияние осветило небо в Украине и по всему миру на фоне мощной солнечной бури20.01.26, 10:18 • 3494 просмотра

Исключением станет Закарпатье, где днем ожидается от 0 до 3° тепла. На юге страны ночь будет умеренно холодной с температурой 4-9° мороза, а днем воздух прогреется до 0-5° тепла. На остальной территории Украины ночью ожидается 10-15° мороза, днем температура составит 4-9° мороза.

Особенности погоды и опасные явления

Днем на юго-западе страны ожидается снег, а в Одесской области – мокрый снег с дождем. В ночное и утреннее время в западных и южных областях возможен туман, что будет ухудшать видимость. Ветер будет преимущественно юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах страны, что требует особой осторожности от водителей и пешеходов. 

Когда в Украине ожидается ослабление морозов и осадков: синоптик озвучила дату19.01.26, 14:21 • 3243 просмотра

Степан Гафтко

Украина