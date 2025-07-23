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Украину после магнитных бурь накроют жара до +34° и локальные грозы - синоптик

Киев • УНН

 • 2756 просмотра

24 июля в Украине ожидаются локальные грозовые дожди в Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях, на большинстве территории будет сухо. Температура воздуха составит +25...+34 градуса, на юге без осадков, а на востоке возможны штормовые порывы ветра.

Украину после магнитных бурь накроют жара до +34° и локальные грозы - синоптик

Большая часть территории Украины завтра будет находиться в сухой воздушной массе, но будут локальные кратковременные грозовые дожди, а юг страны страдает от засухи. В то же время сегодня магнитные бури. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Кто реагирует - сегодня магнитные бури! Симптомы возможны - сильная головная боль, скачки артериального давления, слабость и т.д. Спокойно, поменьше на открытом солнце, примите привычные препараты, назначенные врачом, водичку пить, а не кофе или крепкий чай (кто любит, можно легкий или любимый травяной), это пройдет быстро", - написала Диденко.

"Что с погодой? 24 июля в Украине локальные кратковременные грозовые дожди пройдут на Сумщине, кое-где на Тернопольщине, Хмельнитчине, вечером дойдут до Львовщины. Большая часть территории Украины завтра - в сухой воздушной массе", - указала синоптик.

И добавила: "Из особенного - на востоке завтра местами штормовые порывы северо-западного ветра, осторожно".

Температура воздуха в течение дня 24 июля +25...+29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28...+32, на юге Украины +29...+34 градуса.

В Киеве 24 июля осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться около +27...+29 градусов.

"Юг Украины страдает от засухи - поэтому ему особое внимание. К сожалению, в ближайшей перспективе осадков в южной части не видно, разве что в ночные часы 28 и 29 июля, да и то большая вероятность на Одесщине", - указала Диденко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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