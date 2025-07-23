Україну після магнітних бур накриють спека до +34° і локальні грози - синоптик

Більшість території України завтра - у сухій повітряній масі, але будуть локальні короткочасні грозові дощі, та південь країни потерпає від бездощів'я. Водночас сьогодні магнітні бурі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у середу у соцмережах, пише УНН.

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"Хто реагує - сьогодні магнітні бурі! Симптоми можливі - сильний головний біль, стрибки артеріального тиску, слабкість тощо. Спокійно, поменше на відкритому сонці, прийміть звичні препарати, призначені лікарем, водичку пити, а не каву чи міцний час (хто любить, можна легкий або любимий трав'яний), це пройде швидко", - написала Діденко.

"Що з погодою? 24-го липня в Україні локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, ввечері лине на Львівщині. Більшість території України завтра - у сухій повітряній масі", - вказали синоптик.

І додала: "Із особливого - на сході завтра місцями штормові пориви північно-західного вітру, обережно".

Температура повітря протягом дня 24 липня +25...+29 градусів, у центральній частині та в східних областях +28...+32, на півдні України +29...+34 градуси.

У Києві 24 липня опадів не передбачається, температура повітря коливатиметься близько +27...+29 градусів.

"Південь України потерпає від бездощів'я - тому йому особлива увага. На жаль, у найближчій перспективі опадів у південній частині не видно, хіба що у нічні години 28 та 29 липня, та й то більша ймовірність на Одещині", - вказала Діденко.

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