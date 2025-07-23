Погода в Україні 23 липня: атмосферний фронт принесе грози та шквали
Київ • УНН
23 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали на Лівобережжі. Температура повітря становитиме 23-32°C, у Києві без опадів, 26-28°C.
У середу, 23 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, творцем нестійкої погоди в більшості областей буде атмосферний фронт, що переміщуватиметься з заходу на схід і зумовить на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Утримається по-літньому тепла погода. Температура у західних та північних областях вдень 23-28°; на решті території 27-32°
У Києві та області в середу здебільшого буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 26-28°.
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