Погода в Україні 23 липня: атмосферний фронт принесе грози та шквали

У середу, 23 липня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, творцем нестійкої погоди в більшості областей буде атмосферний фронт, що переміщуватиметься з заходу на схід і зумовить на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Утримається по-літньому тепла погода. Температура у західних та північних областях вдень 23-28°; на решті території 27-32°